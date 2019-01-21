Секс-скандал в українській армії: 24-річна лейтенант подала заяву на командира

Перша заява про домагання в українській армії. 24-річна лейтенант Валерія Сікал звинуватила командира своєї частини у примушуванні до сексу.

У своєму поясненні до поліції дівчина вказала, впродовж року командир арсеналу, що у Цвітосі, постійно намагався схилити її до інтиму. Терпець у Валерії урвався, коли командир відмовився відпускати лейтенанта на лікарняний, а потім і відхилив прохання про переведення в іншу частину.

Уже майже місяць як заява дівчини у поліції, але досі офіційної заяви ні з Генштабу, ні від самого командира не почули. За різними версіями – то він у відпустці, то перебуває на лікарняному.

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У правоохоронців уже є свідчення ще кількох жінок, яких домагався командир арсеналу. Валерії вдалося отримати документи про переведення в іншу військову частину. Підписував їх виконувач обов’язків командира.

До слова, Факти ICTV писали про те, скільки українців піддаються домашньому насильству і як можна себе від нього захистити.

Опубліковано Cічень, 21 в 21:53



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