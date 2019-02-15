Браконьєри на Черкащині: схеми нищення риби та як з ними боротися

Нещадно винищують рибу браконьєри у Кременчуцькому водосховищі. Вони не гребують заказниками, використовують сітки і павуки.

У них потужні двигуни на човнах, свої стежки, схованки та інформатори. Схеми незаконного вилову – відпрацьовані роками. Та якщо системно боротися є результат.

Черкаська рибоохорона інспекція успішно впроваджує досвід поліції Ізраїлю – роботу під прикриттям.

Та спіймати за руку браконьєрів важко, ті одразу тікають, сітки і виловлену рибу ховають або викидають, мовляв, не їхнє і край.

На потужні мотори браконьєрів рибоохоронний патруль вигадав пастку. Звичайна мотузка, яку порушники сприймають як сітку та ігнорують. Але вона заплутується у двигуні і човен зупиняється.

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Вилучену рибу інспектори передають на реалізацію спеціальним підприємствам. Вторговані за це гроші надходять до бюджету.

До слова, на Хмельниччині власник ферми тримає тварин у голоді.

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