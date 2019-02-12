Фейки та бот-ферми: як захищатиметься Україна від кібератак Кремля на виборах

Одночасно зі східним фронтом Росія зі стартом передвиборчої кампанії активізувалась на фронті віртуальному.

Фейкові новини, скуплені українські акаунти в соцмережах так звані бот-ферми намагаються поширити неправдиву інформацію заради впливу на вибір українців.

Вітчизняним спецслужбам довелося вчитися відбивати інформаційні атаки і віруси, допомагають їм у цьому і хакерські спільноти.

За 200-300 доларів купують сторінку у соцмережі, тобто, користувач просто передає свій пароль росіянам. Далі хакери з так званих бот-ферм можуть на вашій сторінці розміщувати будь-яку інформацію, щоб у ваших друзів склалася певна думка, або щоб поширити паніку.

Нині СБУ фіксує хвилю інформації щодо дискредитації виборів. Але охочим підзаробити варто знати – в Україні вже є перші прецеденти і вироки за відповідними статтями.

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Щоб не потрапити в павутиння кіберзлочинців хакери рекомендують – не сприймайте шокуючу інформацію одразу як прочитали. Тим більше не поширюйте її. Якщо подія вас справді вразила – спробуйте знайти підтвердження з офіційних джерел. У такий спосіб, ви убезпечите своїх друзів і не станете ще однією ланкою розповсюдження фейків.

Раніше Факти ICTV писали, як Росія окупує Балтійське та Чорне моря.

Опубліковано Лютий, 12 в 16:22



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