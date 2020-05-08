Бунт гірників: на окупованому Донбасі закриють 80% шахт

Окупаційне керівництво збирається закрити 80% шахт на окупованій території Донбасу. Попри загрозу коронавірусу, тисячі тамтешніх жителів виходять на голодні бунти, гірники відмовляються підніматися на поверхню. Сотні збіднілих шахтарських містечок ризикують зникнути з географічних карт.

Шахта Ніканор-Нова була першою копальнею, яку відкрили у незалежній Україні 1998 року. Зараз це єдине підприємство, що працювало у місті Зоринськ на окупованій Луганщині. Окупаційна адміністрація заборгувала гірникам зарплату майже за два роки, а саму копальню вирішили взагалі закрити. Докладніше у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, російські бойовики обстріляли батальйон Донбас фосфорними снарядами.

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