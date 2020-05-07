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Земля палала 15 годин. Бойовики обстріляли батальйон Донбас фосфорними снарядами

За 6 травня російські бойовики вісім разів обстрілювали українські позиції, один боєць був поранений. ЗСУ в боргу не лишилися – вогнем у відповідь знищили двох російських найманців, ще трьох поранили. Найгарячішим на передовій лишається Луганський напрямок. Терористи гатять із заборонених мінометів та важкої артилерії.

Позиції батальйону Донбас буквально всіяні вирвами від артилерії. По характеру приходів снарядів армійці зрозуміли, що бойовики гатили з кількох установок. Дев’ять снарядів 122-го калібру було випущено за 20 хвилин.

Про те, що російсько-терористичні війська застосували не звичні боєприпаси, стало зрозуміло, коли земля на місці удару палала майже 15 годин. Сліди фосфору залишила і сама земля, що запеклася. Застосування фосфорних боєприпасів було заборонено Женевською конвенцією понад 40 років тому – та російсько-терористичним військам байдуже. Докладніше у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, Збройні сили України отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72.

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