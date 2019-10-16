Через борги за газ десятки міст України можуть залишитись без тепла

Попри оптимістичні заяви влади про вчасний початок опалювального сезону десятки міст можуть залишитися у холоднечі. 70 підприємств теплокомуненерго досі не розрахувались за газ. По всій країні боргів більше 35 млрд грн. Тож аби люди таки отримали тепло Нафтогаз закликає втрутитися місцеву владу.

Аби законтрактувати газ на зиму, достатньо хоча б реструктурувати давні борги. Так, наприклад, зробили в столиці та багатьох інших містах. Але деякі тепловики не вдалися навіть до цього.

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Ще майже 100 котелень досі взагалі не звернулися до Нафтогазу, щоб замовити паливо. Тож аби жителі низки міст не залишилися без тепла, а з газових труб більше не зривали пломб, у ситуацію закликають втрутитися місцеву владу. Нафтогаз пропонує муніципалітетам брати на себе фінансову відповідальність за несумлінних тепловиків.

Досі ж чимало тепловиків навіть не переймаються як зарадити ситуації. Встановлювати обґрунтовані тарифи чи запроваджувати енергоощадні заходи ніхто не зацікавлений.

Фахівці наголошують, що не можна допустити повторення кризи, яка минулого сезону сталася в Смілі. Тим паче, що ретельно підготуватися до зими цілком можливо, доказ цього – досвід понад тисячі підприємств.

Та майже 100 котелень вчасно розрахуватися за газ не можуть. У зоні ризику нині – та ж сама Сміла, Шепетівка, Павлоград, а також інші містечка в багатьох областях, зокрема Херсонській, Чернігівській та Харківській. Тож початок опалювального сезону в них знову буде напруженим.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що в усіх містах України постачання тепла відбудеться своєчасно.

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