Черга на прощання тягнулась три години: на Луганщині поховали Сергія Губанова

На Луганщині попрощалися з командиром батальйону Луганськ-1 Сергієм Губановим. Він загинув пізно ввечері 20 травня під час спецоперації. Російські найманці підірвали міну на шляху бойової патрульної машини. Урятувати життя комбата медикам не вдалось. Посмертно Сергія Губанова нагородили званням Героя України. Напередодні відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Загиблий комбат до російської агресії очолював у Луганську Ленінський райвідділок міліції. Однак влітку 2014-го відмовився здати бойовикам зброю, через що опинився у підвалі. Його катували паяльником та виводили на розстріли. Він зміг втекти, згодом очолив батальйон спецпризначення Луганськ-1 і 6 років поспіль виконував бойові завдання на передовій.

Черга охочих віддати останню шану героєві тягнулась понад три години. Попрощатися з Сергієм прийшли побратими, волонтери і чимало його знайомих. Також на Луганщину приїхав і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У Сергія залишились дружина та хвора мати.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Аваков розповів, як загинув комбат Губанов.