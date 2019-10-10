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Chevrolet Corvette Stingray 2019: ціна та характеристики

Chevrolet офіційно представив спортивний кабріолет Corvette Stingray.

Це перший середньомоторний автомобіль в історії Chevrolet.

Жорсткий дах складається та розкладається за 16 секунд. Двигун на 6,2 літра і 500 кінських сил та надлегкий кузов із вуглепластику, дозволяють розганятися до першої сотні менше ніж за 3 секунди.

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До того ж ціна нового Chevrolet Corvette зовсім не захмарна, як для спорткарів. Базова версія стартує від $58 тис.

До слова, німецький BMW оприлюднив оновлені кросовери X5 М та X6 М.

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