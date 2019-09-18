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Перший електрокар Porsche Taycan: ціни та характеристики

Перший електрокар Taycan від Porsche пройшов екстремальне випробування на палубі американського авіаносця Хорнет у Каліфорнії.

Професійній гонщиці знадобилося лише 220 метрів, щоб розігнати електричний Taycan до 145 кілометрів на годину та після цього зупинити його за кілька десятків метрів від краю палуби.

Розгін електрокара до майже півтори сотні кілометрів на годину зайняв менше 11 секунд. Повного заряду батареї Taycan вистачає на 400 кілометрів.

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У продажу він з’явиться наступного року за ціною від €150 тис.

До слова, Mercedes-Benz представив концепт свого електрокару S-Class – Vision EQS.

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