Оновлені кросовери BMW X5 М та X6 М: ціна та характеристики
Німецький BMW оприлюднив оновлені кросовери X5 М та X6 М. Обидва отримали агресивного вигляду бампери, решітки радіатора та 21-дюймові диски.
Також у оновлених авто адаптивна підвіска, салон з фірмовим кермом, спортивними сидіннями та карбоновим оздобленням панелі.
Базові X5 М та X6 М мають твін-турбо двигун на 600 кінських сил, а ось найпотужніша версія – М Competition – матиме 625 коней. Завдяки цьому повнопривідне авто розганяється до першої сотні менш ніж за 4 секунди.
Продаж BMW X5 М та X6 М стартує навесні наступного року. Ціна від $60 тис.
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До слова, французький Renault презентував оновлену модель свого кросовера Captur для європейського ринку.