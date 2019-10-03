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Оновлені кросовери BMW X5 М та X6 М: ціна та характеристики

Німецький BMW оприлюднив оновлені кросовери X5 М та X6 М. Обидва отримали агресивного вигляду бампери, решітки радіатора та 21-дюймові диски.

Також у оновлених авто адаптивна підвіска, салон з фірмовим кермом, спортивними сидіннями та карбоновим оздобленням панелі.

Базові X5 М та X6 М мають твін-турбо двигун на 600 кінських сил, а ось найпотужніша версія – М Competition – матиме 625 коней. Завдяки цьому повнопривідне авто розганяється до першої сотні менш ніж за 4 секунди.

Продаж BMW X5 М та X6 М стартує навесні наступного року. Ціна від $60 тис.

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До слова, французький Renault презентував оновлену модель свого кросовера Captur для європейського ринку.

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