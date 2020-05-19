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Факти / Відео / Україна

Чому ціни на електроенергію ростуть і хто може врегулювати ситуацію

Криза на енергоринку поглиблюється. Після рішення уряду зупинити енергоблоки на кількох атомних станціях, енергетика для промисловості знову здорожчала. Причому, одразу на 11%. Інша тривожна тенденція – виробництво атомної енергії і далі рекордно падає, тоді як теплової, зосередженої у приватних руках, – різко зростає. Та ані профільне міністерство, ані Кабмін ніяк на це не реагують.

Через непродумані рішення кабміну Дениса Шмигаля переписати енергобаланс на користь приватного енергетичного монополіста , українські АЕС, що виробляють найдешевшу енергію, змушені працювати лише на 53% своїх потужностей.

Колишній нардеп і журналіст-розслідувач Сергій Лещенко передбачає, що за таким ставленням уряду криється бажання підвищити тарифи на світло і для всіх українців. Очевидно, що попереду на нас чекає ще більше падіння промисловості. Наприклад, металургія вже впала на критичні 20%,  можливе і здорожчання кіловат для населення. Але більше доводиться платити вже нині – промисловість для виробництва продукції закуповує дорогу електроенергію, а тому зростає і її собівартість і кінцева ціна для споживачів.

Докладніше – у сюжеті Василя Саф’янюка та Ольги Чайко.

До слова, Факти ICTV розповідали про причини та можливі наслідки банкрутства української електроенергетики.

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