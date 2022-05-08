Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 74 день війни
Вбили Вбили
225 дітей
Поранили Поранили
>413 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна

Найстрашніша війна в історії – гірше Чечні: про що говорять росіяни перед 9 травня

Валентина Летяк редакторка стрічки
Російські військові_військові РФ_армія Росії_військові Росії

Паради на 9 травня, ядерні удари та повернення додому – про це говорять російські військові зі своїми родичами та дружинами напередодні сакрального для них свята. Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало чергове перехоплення.

– Гірше Чечні! Зараз йде найстрашніша війна в історії, – каже подруга росіянина, водночас обурюється через паради на 9 травня, які плануються в РФ.

Родичі також розповідають, що Путін нібито віддав неофіційно наказ, щоб до 9 травня закінчити війну в Україні, а якщо не вийде – то завдати ядерного удару.

Проте самі російські військові не такі оптимістичні, як їхні родичі, і не дуже сподіваються на майбутні перемоги, а розповідають лише про великі втрати та мрії про якнайшвидше повернення додому:

– Не знаю за яким планом там іде. Але тут відбуваються такі страшні речі. Нас вчора накрили. Два 200-х, шість 300-х. Одним залпом.

За даними світових ЗМІ, російський диктатор Путін нібито планує на параді 9 травня оголосити загальнонаціональну мобілізацію та офіційну війну проти України.

Водночас президент Володимир Зеленський вважає, що жодних заяв не зробив би глава Кремля, що Україна не почує нічого нового, оскільки РФ уже вбиває мирних жителів та українських військових.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Читайте
Плани РФ до 9 травня: вийти на межі Луганської області росіянам не вдасться – ОВА

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка