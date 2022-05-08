Паради на 9 травня, ядерні удари та повернення додому – про це говорять російські військові зі своїми родичами та дружинами напередодні сакрального для них свята. Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало чергове перехоплення.

– Гірше Чечні! Зараз йде найстрашніша війна в історії, – каже подруга росіянина, водночас обурюється через паради на 9 травня, які плануються в РФ.

Родичі також розповідають, що Путін нібито віддав неофіційно наказ, щоб до 9 травня закінчити війну в Україні, а якщо не вийде – то завдати ядерного удару.

Проте самі російські військові не такі оптимістичні, як їхні родичі, і не дуже сподіваються на майбутні перемоги, а розповідають лише про великі втрати та мрії про якнайшвидше повернення додому:

– Не знаю за яким планом там іде. Але тут відбуваються такі страшні речі. Нас вчора накрили. Два 200-х, шість 300-х. Одним залпом.

За даними світових ЗМІ, російський диктатор Путін нібито планує на параді 9 травня оголосити загальнонаціональну мобілізацію та офіційну війну проти України.

Водночас президент Володимир Зеленський вважає, що жодних заяв не зробив би глава Кремля, що Україна не почує нічого нового, оскільки РФ уже вбиває мирних жителів та українських військових.

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