Чи загрожують результати виборів до Ради інтеграції у ЄС – Климпуш-Цинцадзе

Гість студії Факти ICTV Іванна Климпуш-Цинцадзе, член партії Європейська солідарність, віце-прем’єр-міністр з питань европейської та євроатлантичної інтеграції. Вона розповіла, чи є загроза нашій інтеграції в ЄС і як світ розцінює наші вибори в парламент.

Далі пряма мова:

– Чи є загроза нашої інтеграції в ЄС, НАТО?

– Ми розраховуємо на те, що Конституція України, в якій закріплений курс на євроатлантичну, європейську інтеграцію, буде дороговказом роботи парламенту наступного скликання, як ми і розраховували.

– Як світ розцінює наші вибори до парламенту?

– Спостерігають з інтересом. Що було важливо для багатьох наших західних партнерів – це те, що президентські вибори були проведені в демократичний, прозорий спосіб. Це дає дозвіл для наших західних партнерів дати кредит довіри новому очільнику держави. Як на мене, то зараз потрібен зміст, тому що вже мали би залишитися емоції позаду, і варто було б перейти до змістовного наповнення.

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Ми будемо продовжувати боротьбу за європейську Україну, за Україну модерну у цьому парламенті.

– Наскільки реально, що через цей парламент ми можемо втратити підтримку ЄС?

– Це буде залежати від дій парламенту. Якщо ми будемо рухатися в протилежний від демократії і від ціннісної держави бік – тоді втратимо цю підтримку. Якщо ми припинимо боротися самі за себе і протистояти РФ – ми втратимо єдність західного світу.

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за тим, як проходять вибори до Верховної Ради 2019 онлайн.

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