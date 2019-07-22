Угрожают ли результаты выборов в Раду интеграции в ЕС – Климпуш-Цинцадзе

Гость студии Факты ICTV Иванна Климпуш-Цинцадзе, член партии Европейская солидарность, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Она рассказала, есть ли угроза нашей интеграции в ЕС и как мир расценивает наши выборы в парламент.

Далее прямая речь:

– Есть ли угроза нашей интеграции в ЕС, НАТО?

– Мы рассчитываем на то, что Конституция Украины, в которой закреплен курс на евроатлантическую, европейскую интеграцию, будет указателем работы для парламента следующего созыва, как мы и рассчитывали.

– Как мир расценивает наши выборы в парламент?

– Наблюдают с интересом. Что было важно для многих наших западных партнеров – это то, что президентские выборы были проведены демократическим, прозрачным образом. Это дает разрешение для наших западных партнеров дать кредит доверия новому главе государства. Как по мне, то сейчас нужен смысл, так как уже должны были остаться эмоции позади, и следовало бы перейти к содержательному наполнению.

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Мы будем продолжать борьбу за европейскую Украину, за Украину модерна в этом парламенте.

– Насколько реально, что из-за этого парламента мы можем потерять поддержку ЕС?

– Это будет зависеть от действия парламента. Если мы будем двигаться в противоположную от демократии и от ценностной государства сторону – то тогда мы потеряем эту поддержку. Если мы перестанем бороться сами за себя и противостоять РФ – мы потеряем единство западного мира.

Напомним, Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы в Верховную Раду 2019 онлайн.

Результаты выборов оправдали Ваши ожидания? Да 51%, 101 голос 101 голос 51% 51%

Частично 30%, 60 голосов 60 голосов 30% 30%

Нет 19%, 38 голосов 38 голосов 19% 19% Всего голосов: 199 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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