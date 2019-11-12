За рік шість тисяч туристів: як молодь розвиває Теребовлю

Туристичний прорив у княжій Теребовлі, або розвиток вівчарства на Коломийщині. Усе рухають молоді люди, які досі жили закордоном. Вони повернулися і нині працюють над тим, аби громади чи села ставали успішними. Потенціал для розвитку шукають на місці. До прикладу, участь в різноманітних грантах чи проектах дає, в першу чергу, знання і розуміння організації роботи, а ще допомагає фінансово.

Кам’яний віадук – найвідоміше місце Теребовлі.

У княжому місті ще є замок та з десяток туристичних локацій. Степан Зелінський повернувся сюди з Польщі розвивати туризм. Саме на ньому місцева об’єднана громада за рік заробила 220 тис. грн. Люди активно виграють гранти, за американські гроші облаштували прокат велосипедів.

У містечку з’явилися велосипедні маршрути, тут частково облаштували туристичні локації, реставрують архітектурні пам’ятки, відкривають інтерактивні музеї. За рік Теребовлю відвідало шість тис. туристів. Та це транзитні гості – в місті ніде переночувати.

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Сон на вуликах та цілющі медові наїдки. Марта Смільницька одна з перших, хто перелаштовує власне господарство під туристичні потреби.

У Теребовлянську об’єднану громаду увійшло 26 сіл. Вони невеликі, але намагаються шукати нові способи розвитку. І, головне, тут зрозуміли, якщо місцевих грошей не вистачає, завжди можна знайти грантові. За рік залучили понад п’ять млн грн.

Євгенові 35. Чоловік навчався в Німеччині та США, має гарну освіту та приїхав на Прикарпаття розвивати місцеве село. Його овеча ферма на Коломийщині працює кілька місяців.

Весною тут працюватиме сироварня. І для її роботи Євген залучатиме й селян, в них купуватиме і коров’яче молоко.

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