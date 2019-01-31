Де їхав – там і зупинився: як боротися з героями парковки

Їх називають – герої парковки. Водіїв, які ставлять своїм машини – де хочуть і як хочуть. Їм байдуже чистота дворів й комфорт пішоходів. Для них не писані правила. І таких водіїв тисячі у кожному місті.

У Луцьку за січень виписали сотню протоколів за неправильні парковки. Та ані зауваження, ані штрафи нікого не лякають.

Людей, які залишали свої авто просто посеред тротуарів, через що пішоходи не змушені були виходити на дороги, карали від 340 гривень до 1360. У місті вже 10 років діють правила благоустрою, та чимало власників авто на бажають їх знати.

Де їхав – там і зупинився. Спеціальна інтернет-спільнота збирає сотні фактів з героями паркування, які блокують рух пішоходам. Замість того, аби пройти декілька метрів пішки до потрібного місця, вони паркуються на тротуарах, що заборонено правилами благоустрою міста, на зелених зонах, або просто попід вікнами у людей.

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Чиновники визнають, місць для паркування бракує, бо кількість транспорту зросла. І вже взялися оновлювати схему дорожнього руху. Та додають, культуру деяких водіїв навіть офіційними паркінгами не змінити.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як працює експрес до Борисполя.

Опубліковано Cічень, 31 в 14:44



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