День вишиванки в умовах карантину: як Україна відзначила свято

21 травня в Україні та світі відзначають День вишиванки. Свято не є офіційним, 2006 року його ще студенткою запропонувала письменниця Леся Воронюк – так воно і прижилося. Щороку цього дня влаштовують забіги у вишиванках і численні фотосесії.

Цього року, через карантин, доведеться утриматися. У Львові на площі Ринок у національне вбрання вдягнули скульптури героїв античної міфології. А у столиці – причепурили скульптури малюків на Поштовій площі.

Ненадовго змінили захисні костюми на вишиванки і медики Олександрівської лікарні, які борються з коронавірусом. Докладніше у сюжеті Оксани Михайлової та Владислава Круглова.

Нагадаємо, полярники зі станції Академік Вернадський записали зворушливе відеопривітання з Днем вишиванки.

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