День вышиванки в условиях карантина: как Украина отметила праздник
21 мая в Украине и мире отмечают День вышиванки. Праздник не является официальным, в 2006 году его еще студенткой предложила писательница Леся Воронюк — так оно и прижилось. Ежегодно в этот день устраивают забеги в вышиванках и многочисленные фотосессии.
В этом году, из-за карантина, придется воздержаться. Во Львове на площади Рынок в национальную одежду одели скульптуры героев античной мифологии. А в столице — приодели скульптуры малышей на Почтовой площади.
Ненадолго сменили защитные костюмы на вышиванки и медики Александровской больницы, которые борются с коронавирусом. Подробнее в сюжете Оксаны Михайловой и Владислава Круглова.
Напомним, полярники со станции Академик Вернадский записали трогательное поздравление с Днем вышиванки.