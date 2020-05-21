День вышиванки в условиях карантина: как Украина отметила праздник

21 мая в Украине и мире отмечают День вышиванки. Праздник не является официальным, в 2006 году его еще студенткой предложила писательница Леся Воронюк — так оно и прижилось. Ежегодно в этот день устраивают забеги в вышиванках и многочисленные фотосессии.

В этом году, из-за карантина, придется воздержаться. Во Львове на площади Рынок в национальную одежду одели скульптуры героев античной мифологии. А в столице — приодели скульптуры малышей на Почтовой площади.

Ненадолго сменили защитные костюмы на вышиванки и медики Александровской больницы, которые борются с коронавирусом. Подробнее в сюжете Оксаны Михайловой и Владислава Круглова.

Напомним, полярники со станции Академик Вернадский записали трогательное поздравление с Днем вышиванки.

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