Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати не будуть продовжувати дію винятку із санкцій, який дозволяє купувати російську нафту, що наразі перебуває у морі. Продовження одноразового винятку щодо іранської нафти, що перебуває у морі, взагалі не розглядається.

Про це повідомляє Associated Press.

Посилення тиску на російську та іранську нафту

Бессент нагадав, що Америка ввела санкції на експорт іранської нафти. І цілком ймовірно, що протягом наступних двох-трьох днів Ірану доведеться почати зупиняти видобуток.

Зараз дивляться

— Щодо іранців — жодних винятків. У нас діє блокада, і нафта не виходить. Ми вважаємо, що в найближчі два-три дні їм доведеться зупиняти видобуток, що погано позначиться на їхніх свердловинах, — сказав міністр фінансів США.

Надаємо, що після блокування Іраном Ормузької протоки у березні США видали виняток із санкцій щодо продажу російської нафти та нафтопродуктів задля стабілізації світових енергетичних ринків. Тоді ціни на сиру нафту підскочили вище $100 за барель.

Зараз, за словами Бессента, російська нафта, яка знаходиться на танкерах в морі, вже здебільшого вичерпана.

– Я не думаю, що у нас буде ще одне продовження. Я думаю, що російська нафта на воді була значною мірою вичерпана, – зазначив міністр фінансів США.

Джерело : AP News

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.