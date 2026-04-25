США скасують виняток із санкцій щодо експорту російської нафти
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати не будуть продовжувати дію винятку із санкцій, який дозволяє купувати російську нафту, що наразі перебуває у морі. Продовження одноразового винятку щодо іранської нафти, що перебуває у морі, взагалі не розглядається.
Про це повідомляє Associated Press.
Посилення тиску на російську та іранську нафту
Бессент нагадав, що Америка ввела санкції на експорт іранської нафти. І цілком ймовірно, що протягом наступних двох-трьох днів Ірану доведеться почати зупиняти видобуток.
— Щодо іранців — жодних винятків. У нас діє блокада, і нафта не виходить. Ми вважаємо, що в найближчі два-три дні їм доведеться зупиняти видобуток, що погано позначиться на їхніх свердловинах, — сказав міністр фінансів США.
Надаємо, що після блокування Іраном Ормузької протоки у березні США видали виняток із санкцій щодо продажу російської нафти та нафтопродуктів задля стабілізації світових енергетичних ринків. Тоді ціни на сиру нафту підскочили вище $100 за барель.
Зараз, за словами Бессента, російська нафта, яка знаходиться на танкерах в морі, вже здебільшого вичерпана.
– Я не думаю, що у нас буде ще одне продовження. Я думаю, що російська нафта на воді була значною мірою вичерпана, – зазначив міністр фінансів США.