Атака на Дніпро: ворог вдарив по багатоповерхівці, є загиблі та поранені
У ніч проти 23 квітня російські окупанти здійснили атаку на Дніпро.
Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Атака на Дніпро 23 квітня: що відомо
Унаслідок атаки на Дніпро у різних районах міста виникли пожежі. Пошкоджено житлову забудову, зокрема багатоповерхові будинки.
За попередніми даними, один із ударів припав безпосередньо на багатоповерхівку. Унаслідок цього загорілися кілька квартир.
Окрім житлових будинків, у місті загорілися автомобілі та магазин. Рятувальники ліквідовують пожежі та працюють на місцях влучань.
За останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще щонайменше восьмеро отримали поранення.
Крім того, серед постраждалих — діти: дівчата 9 та 14 років, їх госпіталізували.
Також до лікарень доправили кількох дорослих, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Зокрема, 62- і 68-річні жінки перебувають у лікарні, а 35-річний чоловік лікується амбулаторно.
Наразі одна людина вважається зниклою безвісти — вона не виходить на зв’язок.
Рятувальні та пошукові роботи тривають.
Остаточні наслідки атаки на Дніпро 23 квітня з’ясовуються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 520-ту добу.
Фото: Дніпропетровська ОВА