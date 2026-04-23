У ніч проти 23 квітня російські окупанти здійснили атаку на Дніпро.

Про наслідки атаки повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Дніпро 23 квітня: що відомо

Унаслідок атаки на Дніпро у різних районах міста виникли пожежі. Пошкоджено житлову забудову, зокрема багатоповерхові будинки.

Зараз дивляться

За попередніми даними, один із ударів припав безпосередньо на багатоповерхівку. Унаслідок цього загорілися кілька квартир.

Окрім житлових будинків, у місті загорілися автомобілі та магазин. Рятувальники ліквідовують пожежі та працюють на місцях влучань.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще щонайменше восьмеро отримали поранення.

Крім того, серед постраждалих — діти: дівчата 9 та 14 років, їх госпіталізували.

Також до лікарень доправили кількох дорослих, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Зокрема, 62- і 68-річні жінки перебувають у лікарні, а 35-річний чоловік лікується амбулаторно.

Наразі одна людина вважається зниклою безвісти — вона не виходить на зв’язок.

Рятувальні та пошукові роботи тривають.

Остаточні наслідки атаки на Дніпро 23 квітня з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 520-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.