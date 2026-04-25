У США провели масштабні військові навчання, під час яких відтворили українську тактику масованих атак дронами, відому як операція Павутина.

Пентагон відтворив Павутину під час секретних навчань у Флориді

Маневри відбулися на авіабазі Еглін у Флориді в межах операції Чистий горизонт, де американські військові перевіряли ефективність систем протидії безпілотникам, пише Defense One.

У ході навчань використовували різні типи дронів — від комерційних до складних апаратів, стійких до радіоелектронної боротьби. Особливу увагу приділили технологіям дистанційного керування через LTE та оптоволоконні канали, що дозволяють управляти безпілотниками навіть на великій відстані.

За підсумками тестів у Пентагоні дійшли висновку, що армії США потрібна інтегрована система для об’єднання даних із різних засобів виявлення та перехоплення. Також військові наголосили на необхідності створення дешевших дронів-перехоплювачів, адже нині для знищення бюджетних БпЛА часто використовують дорогі ракети.

Військові зазначають, що досвід України суттєво вплинув на підхід до розвитку безпілотних технологій. Зокрема, нещодавно представники США відвідали Україну, щоб вивчити найефективніші рішення, які вже застосовуються на полі бою.

– Ми були в Україні близько шести тижнів тому, спілкувалися з Силами безпілотних систем… Ми розглянули ці найперспективніші технології та посилалися на дані про їхню ефективність в Україні, а не на внутрішні випробування відомства, – заявив бригадний генерал Метт Росс, який очолює центр боротьби з БпЛА Пентагону.

Нагадаємо, у 2025 році СБУ провела операцію Павутина, під час якої було атаковано кілька російських аеродромів у глибокому тилу. За різними оцінками, тоді Росія втратила близько 40 літаків стратегічної авіації.

