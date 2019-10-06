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Освітній скандал на Миколаївщині: депутати не хочуть запускати шкільний автобус

Діти з села біля Миколаєва змушені їздити до школи у штовханині рейсового автобуса. Бо до міста 2 кілометри, а до найближчої сільської школи – 15.

У районі щойно придбали новий шкільний автобус. Однак, за законом, претендувати на нього маленькі селяни не мають права, заявила місцева влада. Бо автобус має бути на балансі однієї районної школи, а вони їздять до чотирьох міських.

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У селі Капустиному тільки початкова школа. Тож із 5 по 11 класи діти навчаються в Миколаєві. У міста є шкільний автобус, але віддавати його в село, місцеві депутати не хочуть, натомість пропонують перевести дітей до школи в сусідньому селі. Її вже два роки ремонтують, але вже у листопаді, оптимістично обіцяє директорка, заклад зможе прийняти учнів із Капустиного.

Вчора Факти ICTV писали про сучасне навчання в Україні.

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