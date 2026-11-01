У листопаді 2026 року українці отримають грошову допомогу від міжнародних організацій і благодійних фондів. Програми підтримки передбачені для внутрішньо переміщених осіб, евакуйованих сімей, жителів прифронтових територій, людей, які втратили житло або постраждали від обстрілів, а також інших вразливих категорій населення.

Розмір виплат і порядок оформлення залежать від конкретної програми. В одних випадках допомогу нараховують одноразово, в інших передбачені щомісячні виплати протягом визначеного періоду. Звертатися потрібно до організації або установи, яка реалізує відповідну програму.

Факти ICTV дізнавалися, яку допомогу від міжнародних організацій з 1 листопада можна отримати, кому призначені виплати та куди подавати заяви.

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Грошова допомога українцям з 1 листопада 2026 року: хто має право на виплати

Міжнародні організації спрямовують фінансову підтримку насамперед людям, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну. До пріоритетних категорій належать внутрішньо переміщені особи, евакуйовані громадяни, жителі прифронтових районів, родини з дітьми, люди з інвалідністю та пенсіонери.

Окремі програми передбачають виплати сім’ям, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілів, а також людям, які повернулися до місць постійного проживання після вимушеного переміщення.

Перед поданням заяви необхідно перевірити вимоги конкретної програми. Важливими є місце проживання, склад сім’ї, рівень вразливості та факт отримання інших видів соціальної підтримки, якщо такі умови передбачені правилами виплат.

Виплати у листопаді 2026 року від ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ реалізує кілька напрямів фінансової підтримки українців, зокрема сімей із дітьми та людей, які постраждали від війни:

Багатоцільова грошова допомога. Виплата становить 12 300 грн на одну людину для домогосподарств, які постраждали від ракетних ударів або були евакуйовані. Допомогу призначають відповідно до критеріїв конкретної програми.

Підтримка сімей, у яких дитина постраждала від вибухонебезпечної зброї. Родина отримує одноразову виплату 16 700 грн, якщо внаслідок атаки хтось із членів домогосподарства загинув або дістав поранення.

Допомога після тривалих перебоїв із комунальними послугами. Виплата становить 4 100 грн на людину для постраждалих домогосподарств після тривалого порушення електропостачання, опалення або водопостачання через атаки на критичну інфраструктуру. З питань оформлення потрібно звертатися до місцевих органів соціального захисту. Відкритої онлайн-реєстрації на цей напрям немає.

Зимова грошова допомога. Домогосподарства, які відповідають умовам програми, отримують одноразово 19 400 грн на підготовку до холодного сезону. Програма охоплює визначені громади у восьми областях: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській і Запорізькій. Ідеться про населені пункти в межах 0–20 км від лінії фронту.

Для участі сім’я має відповідати щонайменше одному з 11 критеріїв вразливості. Серед них — наявність у домогосподарстві людей з інвалідністю або дітей, виховання дітей в альтернативних формах догляду, статус одинокого з батьків, багатодітність, належність до визначених категорій ВПО, отримання житлової субсидії або пільг.

Заяви на зимову допомогу приймають через Пенсійний фонд України, центри надання адміністративних послуг і місцеві органи влади. Кошти виплачують через передбачені програмою канали. Фінансування забезпечує ЮНІСЕФ, а виплати організовують українські державні установи.

Виплати у листопаді 2026 року від УВКБ ООН

ООН у справах біженців надає фінансову підтримку людям, які постраждали від війни за пріоритетами. Допомога призначена, зокрема, для жителів територій у межах 50 км від лінії фронту, евакуйованих громадян, людей із пошкодженим або зруйнованим житлом, найбільш вразливих внутрішньо переміщених осіб і тих, хто повернувся додому.

Серед передбачених програмами виплат:

12 300 грн одноразово — для евакуйованих людей і громадян, які постраждали від обстрілів;

2 000 грн на місяць для дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю — для найбільш вразливих ВПО, які відповідають умовам програми;

10 800 грн протягом трьох місяців — для людей, які повернулися до місць постійного проживання.

Для оформлення допомоги звертаються до партнерських пунктів реєстрації УВКБ ООН. Залежно від програми та доступності послуг реєстрація відбувається особисто або дистанційно.

Грошова допомога українцям від Червоного Хреста

Український Червоний Хрест бере участь у програмах підтримки населення, яке постраждало від війни, зокрема жителів прифронтових територій, евакуйованих сімей і людей, які потребують допомоги для підготовки до зими.

За інформацією про зимову підтримку, на програму для вразливих жителів прифронтових районів за підтримки уряду США спрямували 223,8 млн грн. Кошти перерахували на гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики.

Окремий напрям передбачає одноразову виплату 19 400 грн на домогосподарство в межах державної програми зимової підтримки. Заяви приймають через Пенсійний фонд України, ЦНАПи та органи місцевого самоврядування. Отримати кошти можна на банківський рахунок або через Укрпошту.

Серед інших напрямів допомоги зазначені:

10 800 грн для жителів прифронтових територій;

12 300 грн для евакуйованих людей;

підтримка громадян із пошкодженим житлом;

допомога внутрішньо переміщеним особам, які тривалий час не мають власного житла.

У програмах підтримки фігурують Харківська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Сумська, Чернігівська, Миколаївська та Одеська області. Право на конкретну виплату визначається умовами відповідного напряму.

Грошова допомога у листопаді 2026 року від Норвезької ради у справах біженців

Норвезька рада у справах біженців (NRC) надає гуманітарну підтримку українцям, які постраждали від бойових дій і втратили стабільні джерела доходу. Допомога орієнтована на вразливі домогосподарства, зокрема внутрішньо переміщених осіб і жителів територій, де тривають обстріли.

Окремі гуманітарні проєкти реалізує консорціум Unity за участю організацій Acted і Право на захист за фінансування Гуманітарного фонду для України.

Програми охоплюють вразливі домогосподарства у восьми областях: Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській.

Умови участі, перелік необхідних документів і розмір виплат залежать від конкретного гуманітарного проєкту. Інформацію про реєстрацію публікують на офіційних ресурсах організацій.

Виплати від Естонської ради у справах біженців у листопаді

Естонська рада у справах біженців продовжує реєстрацію на програми підтримки засобів до існування у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Участь у програмах доступна внутрішньо переміщеним особам і місцевим жителям із низькими доходами, які постраждали внаслідок війни. Для отримання допомоги необхідно документально підтвердити обставини та відповідати щонайменше одному критерію соціально-економічної вразливості.

Домогосподарства, які відповідають вимогам, самостійно обирають напрям підтримки з урахуванням потреб сім’ї та запланованої діяльності.

Підтримка власного виробництва базових продуктів

Ця програма передбачає фінансування одного виду діяльності, спрямованого на забезпечення потреб родини.

Отримані кошти можна використати на придбання:

парників, добрив, сільськогосподарського інвентарю та насіння;

кормів, годівниць, поїлок і ветеринарних аптечок для птиці або худоби.

Багатоцільова сільськогосподарська підтримка

У межах цього напряму фінансують два види діяльності для забезпечення родини. Це можуть бути рослинництво й тваринництво або два напрями тваринництва.

Кошти передбачені на закупівлю насіння, добрив, систем крапельного поливу, птиці чи худоби, кормів, годівниць, поїлок та іншого необхідного обладнання.

Екстрена підтримка для збереження доходу родини

Цей напрям допомагає започаткувати або відновити невелику справу, яка дає змогу продавати надлишки власної продукції чи надавати послуги місцевим жителям.

Підтримка охоплює такі види діяльності:

тепличне господарство;

тваринництво та птахівництво;

виробництво молочної продукції;

городництво й садівництво;

бджільництво;

виготовлення харчових продуктів, зокрема хлібобулочних і кондитерських виробів, напівфабрикатів;

надання послуг із шиття та рукоділля, будівельних і побутових робіт, послуг у сфері краси.

Програми дають змогу родинам відновити або розвинути господарство, налагодити виробництво продуктів для власних потреб чи отримувати дохід від продажу продукції та надання послуг.

Грошова допомога з 1 листопада від Карітас

Жителі Вільнянська Запорізької області, які через війну опинилися у скрутному матеріальному становищі, можуть пройти реєстрацію на одноразову грошову допомогу від благодійного фонду Карітас Запоріжжя. Розмір підтримки становить 10 800 грн на кожного члена домогосподарства.

Виплати передбачені для внутрішньо переміщених осіб і місцевих мешканців із низькими доходами, які не мають достатньо коштів для покриття повсякденних потреб. Під час відбору заявників пріоритет надають людям, які належать до вразливих категорій.

Фінансування здійснюється в межах проєкту Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні, що відповідає стратегічному пріоритету UCT 1.

Звернутися по фінансову підтримку можуть внутрішньо переміщені особи та жителі громади, які мешкають не далі ніж за 50 км від лінії бойових дій. Важливими умовами є низький дохід або втрата заробітку внаслідок війни, а також неможливість самостійно забезпечити основні потреби сім’ї.

Перевагу під час розгляду заяв надають таким категоріям населення:

людям з інвалідністю I, II та III груп;

громадянам із тяжкими захворюваннями, які потребують життєво необхідного лікування;

людям віком від 60 років, які проживають самі або удвох і не мають підтримки родичів працездатного віку;

одиноким матерям і батькам, а також опікунам;

родинам, які виховують трьох і більше дітей;

вагітним жінкам і сім’ям із дітьми віком до трьох років.

Відповідність зазначеним критеріям є підставою для участі у відборі, однак подання заявки саме по собі не означає автоматичного призначення виплати.

Кошти призначені для покриття базових потреб сім’ї протягом шести місяців. Це цільова підтримка, яка допомагає людям, що постраждали від війни, забезпечити найнеобхідніше.

Для участі у програмі потрібно заповнити онлайн-заявку.

Перед реєстрацією слід підготувати оригінали документів на всіх членів домогосподарства.

Заявникам необхідно надати:

паспорт громадянина України або ID-картку з додатком;

довідку ВПО, оформлену після 24 лютого 2022 року, якщо заявник має статус внутрішньо переміщеної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

банківську довідку з реквізитами рахунку IBAN, відкритого на ім’я ВПО або представника домогосподарства;

документи, які підтверджують належність до вразливої категорії;

довідку про доходи за останні шість місяців або форму ОК-5 чи ОК-7, отриману через «Дію» або на офіційному сайті Пенсійного фонду України;

документ Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування про отримання пенсії чи соціальних виплат, якщо це стосується заявника.

Для багатодітних родин додатково потрібні посвідчення багатодітної сім’ї та свідоцтва про народження дітей. Вагітним жінкам необхідно підготувати медичну карту вагітності, а за наявності дитини — також документи про її народження.

Грошову допомогу перераховують на банківський рахунок за реквізитами IBAN або видають через Укрпошту. Спосіб отримання коштів залежить від передбаченого програмою порядку виплат.

Як отримати грошову допомогу у листопаді 2026 року

Щоб оформити виплату, потрібно визначити, яка програма відповідає вашій ситуації, і перевірити умови участі. Перед поданням заяви варто підготувати документи, що посвідчують особу, підтверджують склад сім’ї, місце проживання, статус ВПО або інші обставини, які мають значення для призначення допомоги.

Звертатися потрібно лише через офіційні сайти міжнародних організацій, їхні партнерські центри або державні установи, які беруть участь у виплатах. Якщо реєстрацію на конкретну програму завершено, подати заяву в межах цього етапу не вдасться. Водночас організації публікують окремі оголошення про нові набори та інші напрями підтримки.

Не передавайте стороннім особам PIN-код банківської картки, CVV-код, пароль до інтернет-банкінгу або коди підтвердження з SMS. Для оформлення гуманітарної допомоги такі дані не потрібні. Підозрілі посилання та повідомлення з обіцянками гарантованої виплати варто перевіряти через офіційні канали організації.

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