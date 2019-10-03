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Факти / Україна

До Одеси прибув новий бронекатер-невидимка для ВМС

Новий малий бронекатер увійде до складу військового флоту України після заводських і державних випробувань.

До Одеси прибув новий бронекатер-невидимка для ВМС

До Одеси прибув малий бронекатер (МБАК) проекту 58155 типу Гюрза-М для ВМС ЗС України.

Судно було побудовано на підприємстві Кузня на Рибальському.

Після заводських і державних випробувань МБАК стане на постійний захист України у складі військового флоту. Катер патрулюватиме ближню морську зону, захищатиме морську інфраструктуру та прибережну зону, а також зможе протидіяти можливій висадці десанту ворога.

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Одна з особливостей МБАКа – малопомітність для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника.

Нагадаємо, у травні на суднобудівному підприємстві Кузня на Рибальському загорівся корабель.

Фото: Український мілітарний портал

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