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Факти / Україна

Наша спільна мета! Зеленський розповів, якими хоче бачити ВМС України

Президент України Володимир Зеленський розповів, якими хоче бачити ВМС України.

Наша спільна мета! Зеленський розповів, якими хоче бачити ВМС України

Володимир Зеленський у своєму привітанні Військово-морських сил України розповів про своє бачення ВМС.

– Сильні, оснащені сучасним озброєнням і технікою, готові адекватно реагувати на виклики і загрози національній безпеці Військово-Морські Сили – наша спільна мета і разом ми її досягнемо, – заявив президент України під час робочої поїздки до Одеської області.

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Він також зазначив, що українські військові щодня виконують складні завдання щодо захисту морських кордонів, активно проводять заходи бойової діяльності в акваторіях Чорного та Азовського морів, гідно зміцнюють рівень регіональної безпеки нa півдні України.

До речі, з 1 по 12 липня проходять спільні українсько-американські навчання Sea Breeze 2019.

Джерело: Міноборони

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