Президент України Володимир Зеленський розповів, якими хоче бачити ВМС України.

Володимир Зеленський у своєму привітанні Військово-морських сил України розповів про своє бачення ВМС.

– Сильні, оснащені сучасним озброєнням і технікою, готові адекватно реагувати на виклики і загрози національній безпеці Військово-Морські Сили – наша спільна мета і разом ми її досягнемо, – заявив президент України під час робочої поїздки до Одеської області.

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Він також зазначив, що українські військові щодня виконують складні завдання щодо захисту морських кордонів, активно проводять заходи бойової діяльності в акваторіях Чорного та Азовського морів, гідно зміцнюють рівень регіональної безпеки нa півдні України.

До речі, з 1 по 12 липня проходять спільні українсько-американські навчання Sea Breeze 2019.