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Захоплюються героїчним протистоянням українців: зірки, які засуджують дії РФ

Анастасія Єчкалова Журналістка Вікна

Знаменитості у всьому світі підтримують Україну. Голівудські актори, музиканти, письменники гостро висловлюються на адресу Росії. І водночас захоплюються героїчним протистоянням українців. Серед тих, хто не мовчить – Анджеліна Джолі, Мадонна, подружжя Бекхемів, Стівен Кінг та інші.

Останні заяви селебриті – далі в матеріалі.

На британській кінопремії BAFTA на червоній доріжці всесвітньовідомі зірки об’єдналася, аби підтримати Україну та засудити Росію.

Актори прийшли з жовто-блакитними прапорами на одязі. А одна з ведучих – акторка Ребел Вілсон, розповідаючи про те, що мова жестів у різних країнах світу відрізняється, адресувала один жест російському президенту – показала середній палець.

– На щастя, в усіх мовах жестів є один-єдиний жест для Путіна, – сказала вона.

Суперзірки в усьому світі засуджують звірства, що коїть Росія в Україні. Руйнують пропаганду країни-агресора та долучаються до санкцій проти росіян. Концерти для росіян вже відмовилися давати рок-музиканти – The Killers, Іггі Поп.

Pink Floyd взагалі видалили свої треки з російських та білоруських платформ. Заплановані концерти в Росії скасували Twenty One Pilots і британський співак Том Оделл. Днями він ще й заспівав для українських біженців на вокзалі Бухареста.

Всесвітньо відомий діджей Armin van Buuren влаштував благодійний концерт у Кракові. Вийшов на сцену з українським прапором, а гроші з продажу квитків зібрав для українців, що змушені тікати від російських обстрілів у Польщу.

Найвідоміші голівудські актори теж перераховують кошти для  українців, що страждають від російської агресії. Акторське подружжя Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс заявили, що подвоять зібрані кошти в благодійному фонді ООН, що опікується біженцями.

Міла Куніс і Ештон Кутчер розповіли, що їхня мета – передати Україні підтримку в $30 млн, $20 млн з яких уже вдалося зібрати.

Про те, що вони разом з Україною, заявили чи заспівали The Black Eyed Peas і Мадонна, а ще всесвітньовідомий гурт Muse.

Суперзірки-письменники теж допомагають Україні. Авторка Гаррі Поттера Джоан Роулінг пожертвувала мільйон фунтів із власного благодійного фонду для дітей в Україні, що постраждали від російської агресії.

Американський письменник Стівен Кінг, який вирішив більше не співпрацювати з російськими видавництвами після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, створив у соцмережах спеціальний хештег #ПутінБреше, аби зруйнувати дезінформацію, що поширює Росія.

На фоні такої масштабної підтримки України і засудження Росії пожалів росіян через ніби-то русофобію відомий письменник Пауло Коельйо. Хоча в самій же Росії його роками критикують, називаючи незначним автором із дуже простими роботами.

 

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