Доступна іпотека для українців. КБУ обговорила питання розвитку будівельного ринку

Як зробити іпотечні кредити в Україні більш доступними і що цьому заважає – у Києві обговорили ці питання на спеціальному круглому столі, що його ініціювала Конфедерація будівельників України.

Учасники круглого столу упевнені, що здешевлення іпотечних кредитів позитивно впливатиме на розвиток ринку та економіки в цілому.

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Наступним кроком у вирішенні питання мають стати слухання з залученням представників державних органів.

Велике будівництво

Програма, яку реалізують в межах Великого будівництва, готова на 92%. Про це розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

В середині серпня готовність за програмою становила лише 64%, що показує вражаючий темп реалізації програми. Міністр також повідомив, що завершено будівництво 99 шкіл.

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