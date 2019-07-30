Донбас. Відлуння: як гранти допомагають переселенцям відновити бізнес

Марина Брагіна з Анатолієм Стефутіним не знайомі, та у них багато спільного. До війни жили в Донецьку, у кожного був успішний бізнес, не соромились патріотичної позиції та вірили, що українська армія от-от звільнить шахтарську столицю. Наступ чекали з дня на день, та нині будують нове життя вже на Київщині.

Те, що для Марини та Анатолія в Донецьку було хобі – нині стало сенсом життя.

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Жінка ризикнула вивезти з Донеччини через блок-пости окупантів власних кіз і разом з чоловіком започаткувала на Київщині еко-ферму.

Грошей родині Брагіних бракувало, тож ночами писали бізнес плани для отримання грантів для переселенців. Вже за кілька років мали три фінансові допомоги від міжнародних фондів на суму 10 тисяч євро. Це стало винагородою за наполегливість, стимулом працювати і далі розвиватися. Організували еко-тури і почали варити козиний сир.

Понад 2 тисячі євро від Міжнародної організації міграції отримав і Анатолій. Вивезений з Донецька деревообробний бізнес чоловік вже відновив, а сучасні фрези придбав завдяки гранту. Бізнес-план на конкурс писав завдяки власним знанням, має дві вищі освіти.

Левова частка продукції Анатолія, а це мольберти і станки для вишивання, йдуть на експорт. Адже його продукція якісна й недорога, та й мотивація у чоловіка особлива.

Нагадаємо, у Києві група переселенців з Донбасу організувала канал фінансування “ДНР”.

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