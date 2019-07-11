9 липня представники Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) та партнери проекту Герої наших сердець підвели перші підсумки проекту та представили його ключові досягнення.

9 липня були підведені підсумки проекту Герої наших сердець. У заході взяли участь міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, в.o. голови представництва в Україні Міжнародної організації з міграції (МОМ) доктор Лоре Іковац-Слапак, проректор з навчально-виховної роботи Херсонської державної морської академії (ХДМА) Олександр Шумей, курсант академії Владислав Терлецький з Луганська, начальниця управління з питань внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва МТОТ Ірина Калупаха та консультант проекту, кандидат соціологічних наук Богдан Горобчук.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш окреслив дві проблеми з якими стикаються внутрішньо переміщені особи, а також громади, до яких вони інтегруються: економічна (житло, робота, компенсація тощо), що досі потребує постійної уваги та вирішення, а паралельно існує проблема сприйняття та негативних стереотипів, які зовні нав’язуються суспільству, що також заважає розвитку приймаючих громад.

– Ми працюємо з різними категоріями людей, в тому числі із політиками, руйнуємо стереотипи та упереджене ставлення до ВПО. Для цього ми реалізували цілу низку проектів направлених на інтеграцію ВПО у приймаючі громади. Кампанія Герої наших сердець покликана долати стереотипи у суспільстві щодо внутрішніх переселенців, допомогти зрозуміти, що ці люди продемонстрували як у складній ситуації, в складних умовах щоденно долати труднощі, ставати успішними після втрати житла, роботи, усіх зв’язків, і, часом, навіть втрати близьких, і ще й допомагати іншим. І такі історії надихають не лише внутрішньо переміщених осіб, але й решту суспільства. Водночас він відзначив надзвичайну консолідацію українського суспільства, що допомагає переселенцям успішно інтегруватися в громади: “Українці демонструють співчуття і готовність допомагати людям,які опинились в біді внаслідок збройної агресії РФ. Переселенці відчувають себе інтегрованими в нових громадах і в безпеці. Як свідчать дослідження в середньому 86% ВПО повністю або частково інтегровані в приймаючі громади, – зазначив Вадим Черниш.

Лоре Іковац-Слапак у свою чергу, акцентувала увагу на тому, що станом на червень 2019 року Міністерством соціальної політики України зареєстровано 1,3 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що приблизно на 200 тисяч менше, порівняно з минулими роками.

– Надзвичайно важливо за статистикою та цифрами бачити реальних людей та їхні історії. Кожна людина, якій довелося залишити свій дім, залишила позаду все. Ці люди втратили свої домівки, роботу, а у деяких випадках – друзів і родичів. Кожен із цих людей є героєм чи героїнею, крок за кроком адаптуючись до нового життя і долучаючись до розвитку своїх нових громад, – зазначила вона.

Окрім того, Лоре Іковац-Слапак наголосила, що дані, які отримує МОМ завдяки дослідженням Національної Моніторингової системи, показують, що ВПО продовжують залишатися у приймаючих громадах і розбудовують відносини з місцевими жителями. Разом з тим, наміри знайти роботу за кордоном серед ВПО є на дуже низькому рівні, а більшість зайнятих ВПО мають стабільну роботу, що дозволяє їм долучатися до розвитку ринку праці у приймаючих громадах.

Ірина Калупаха, керівник управління ВПО та гуманітарного співробітництва МТОТ, розповіла про позитивні зрушення щодо вирішення нагальних проблем внутрішніх переселенців. Зокрема, вона окреслила реалізовані можливості отримання житла завдяки державній субвенції та коштам, виділеним з міських бюджетів, а також зазначила, що, у порівнянні з 2017 роком, у 2018 майже удвічі менше учасників дослідження назвали проблемою оплату комунальних послуг.

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Консультант проекту Герої наших сердець Богдан Горобчук зазначив, що цей проект є комплексним, адже поєднує як нові медіа та механіку флешмобів, так і тісну співпрацю зі ЗМІ, і навіть зовнішню рекламу та покази в кінотеатрах.

– Завдяки такому поєднанню інструментів не лише вдалося отримати охоплення понад 15 мільйонів контактів із контентом проекту, а й підтримувати високий рівень активності учасників флешмобу Я знаю героя. Завдяки спеціальній формі на спеціально створеному веб-сайті проекту користувачі могли розповідати історії про людей, яких вони знають особисто, або ж чули від когось їх історію. Щодня з’являється декілька таких дописів про нових Героїв наших сердець, і на сьогодні їх більше 120, – повідомив Богдан Горобчук.

Були присутніми на прес-заході й герої одного із 9 ключових відеороликів проекту: проректор з навчально-виховної роботи Херсонської державної морської академії (ХДМА) Олександр Шумей та курсант Владислав Терлецький з Луганську. Владислав розповів власну історію про те, як він разом із родиною був вимушений переїхати до Миколаєва у розпалі бойових дій в рідному місті, а згодом вирішив навчатися у морській академії, пройшовши конкурс, не використовуючи квоту для внутрішньо переміщених осіб.

Олександр Шумей розповів про високий авторитет, який має Академія в середовищі морських вузів світу, і водночас наголосив, що двері академії завжди відкриті для абітурієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб, і їх прийом ведеться на спрощених умовах за підтримки держави.

Нагадаємо, флешмоб #Я_Знаю_Героя є продовженням соціально-інформаційного проекту #ГЕРОЇНАШИХСЕРДЕЦЬ, нещодавно започаткованого Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ).