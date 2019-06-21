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У Києві група переселенців з Донбасу організувала канал фінансування “ДНР”

Група переселенців із окупованих територій Донбасу, які тимчасово мешкають у Києві, організувала канал фінансування бойовиків “ДНР”.

група переселенців з Донбасу організувала канал фінансування "ДНР"

Служба безпеки заблокувала канал фінансування терористів так званої ДНР.

Організували переведення готівки бойовикам переселенці з Донбасу, які тепер живуть у столиці.

– Вони разом зі спільником, який фактично проживає у Донецьку, налагодили в обхід чинного законодавства канал надходження готівки на тимчасово окуповану територію Донецької області, зокрема в інтересах встановлених учасників НЗФ “ДНР”, – розповіли в СБУ.

Кошти вони перераховували, використовуючи реквізити карток, відкритих у вітчизняних банках.

Канал фінансування тероризму функціонував із 2016 року. За цей час  вони перерахували бойовикам майже 5 млн грн.

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Під час обшуків у зловмисників вилучили велику суму грошей в іноземній і вітчизняній валютах, 49 банківських карток та чорну бухгалтерію, яка доводить проведення незаконних оборудок.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 258-5 ККУ – Фінансування тероризму.

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У Києві група переселенців з Донбасу організувала канал фінансування “ДНР” / 4 фотографии

У червні Служба безпеки України спільно з ГПУ затримала главу “ЦВК ДНР” Романа Лягіна.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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