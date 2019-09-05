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Доріан накрив Багами: понад 20 загиблих, 70 тис. осіб просять допомоги

Після руйнівного урагану Доріан термінової гуманітарної допомоги потребують 70 тис. людей, це п’ята частина населення Багамських островів.

Організація Об’єднаних націй направила на Багамські острови гелікоптери з лікарями та рятувальниками. Щоб подолати наслідки стихії, влада держави просить міжнародної допомоги в Євросоюзу.

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Багами прийняли на себе основний удар стихії, коли буревій ще не втратив сили і становив найвищий, п’ятий рівень небезпеки. Через нього загинули щонайменше 20 людей, ще чимало офіційно вважають зниклими безвісти.

Нині Доріан ослаб до другого рівня, змінив напрямок та рухається вздовж американського узбережжя.

Нагадаємо, з’явилося відео з МКС, на якому можна побачити, як з космосу виглядає ураган Доріан.

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