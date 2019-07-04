Дощі зруйнували міст: чому найбільше село в Україні паралізоване бездоріжжям

Космач – найбільше село в Україні та Європі. Має 32 присілки та займає четверту частину Косівського району. Нині село, де мешкає шість тис. горян – паралізоване бездоріжжям. Через аварійні мости та відсутність асфальту потрапити в лікарню, на навчання, чи добратися назад майже неможливо. Люди у відчаї і вимагають від влади ремонту доріг та мостів. Горяни налаштовані на масові протести.

Тиждень тому дощі зруйнували міст. Дорожники його полагодили дровами. Аби зняти з себе відповідальність – для водіїв автобусів встановили знаки, щоб під час проїзду висаджували пасажирів.

Люди з жахом чекають нової зливи, бо в селі чотири аварійних мости. Переправи, якими курсують кількатонні машини та пасажирські автобуси, роками підперті дерев’яними балками. Їх місцеві реанімували своїми силами.

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Катастрофа не лише над проваллям. Ями не латають роками. Місцями не видно навіть залишків асфальту. Довезти хворого чи породіллю до лікарні неможливо.

У Космацькій громаді на вісім тисяч жителів – сім шкіл. Усі три села високогірні, доїзди сюди завжди були ускладнені, але останні десять років – це суцільне випробування.

Бюджет ОТГ – 53 млн грн – 40 із них витрачають на освіту. Тоді як на капітальний ремонт розбитих доріг треба щонайменше 200 млн. Загалом на Прикарпатті лише за аномально дощовий червень підмило 25 переправ. Гроші на їхню відбудову проситимуть у державному бюджеті, бо в обласному та місцевому – порожньо.

До слова, основа моста розсувається! У Івано-Франківську 55 аварійних переправ.

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