Дожди разрушили мост: почему самое большое село в Украине парализовано бездорожьем

Космач – самое большое село в Украине и Европе. Имеет 32 выселки и занимает четвертую часть Косовского района. Сейчас село, где живет шесть тыс. горцев – парализовано бездорожьем. Через аварийные мосты и отсутствие асфальта попасть в больницу, на учебу, или добраться обратно почти невозможно. Люди в отчаянии и требуют от власти ремонта дорог и мостов. Горцы настроены на массовые протесты.

Неделю назад дожди разрушили мост. Дорожники его починили дровами. Чтобы снять с себя ответственность – для водителей автобусов установили знаки, чтобы во время проезда высаживали пассажиров.

Люди с ужасом ждут новые ливни, потому что в селе четыре аварийных моста. Переправы, которыми курсируют несколькотонные машины и пассажирские автобусы, годами подпертые деревянными балками. Их местные реанимировали своими силами.

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Катастрофа не только над пропастью. Ямы не латают годами. Местами не видно даже остатков асфальта. Довезти больного или роженицу в больницу невозможно.

В Космацкой общине на восемь тысяч жителей – семь школ. Все три села высокогорные, проезда сюда всегда были затруднены, но последние десять лет – это сплошное испытание.

Бюджет ОТГ – 53 млн грн – 40 из них тратят на образование. Тогда как на капитальный ремонт разбитых дорог нужно как минимум 200 млн. Всего на Прикарпатье только за аномально дождливый июнь подмыло 25 переправ. Деньги на их восстановление планируют просить в государственном бюджете, потому что в областном и местном – пусто.

К слову, основа моста разваливается! В Ивано-Франковске 55 аварийных переправ.негодаміст негода

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