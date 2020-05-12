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Доступ до приватної інформації за $200. В мережу злили особисті данні українців

Зловмисники отримали доступ до 26 млн водійських посвідчень. Отримати паспортні дані, реєстрацію вашого авто та навіть пароль до соцмереж можна за декілька секунд.

У Telegram з’явився чат-бот, який за лічені секунди оприлюднює особисті дані кожного українця. В один клік програма показує паспортні дані, інформацію з водійського посвідчення, право власності на авто і навіть дані для входу в російську соцмережу, яка нині заборонена в Україні.

Безкоштовно можна переглянути інформацію про трьох людей. 200 запитів коштують $200. Користувачі припускають, що дані злили з мобільного додатку Дія.

Нагадаємо, поліція відкрила справу щодо зливу персональних даних українців у Telegram.

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