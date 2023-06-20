Дрон Punisher, рації Himera та багато іншого: що показали на Inscience Conference 2023

Війна змушує країну розвиватись, рухатись вперед і невпинно впроваджувати інновації. У Києві відбулася найбільша наукова конференція України – Inscience Conference 2023. Подія об’єднала науковців та спікерів із різних куточків світу. Вчені, екологи, біологи, IT-фахівці, інженери – всі навперебій пропонують власні розробки для оборонного сектора України та її відновлення після війни.

Розробники представили свої винаходи для розмінування, розвідування, екології, відбудови міст. Гості конференції на власні очі побачили український ударний дрон Punisher – він майже непомітний для радарів ворога, доволі невеликий, має тихі двигуни, невидимий для тепловізорів. Бойовий дрон долає відстань у 45 км. Цей безпілотник використовують також і для розвідки, пошуку людей, він може нести медикаменти і скинути їх пораненим. Вартість – $50 тис.

Розробники вдосконалюють винахід, адже на лінії фронту немає GPS – і це новий виклик. Розробкою цікавляться за кордоном, та поки дрон працює лише на ЗСУ.

Ще одна українська розробка – рації Himera. Вартість – 4 тис. грн. Наші військові їх вже використовують. Захист від злому забезпечує надійне шифрування у 256 біт. Ворог практично не може вловити цей сигнал, рація постійно блукає між частотами.

Для розмінування під водою теж є українські рішення. Бортова камера однієї зі станцій фіксує вибухонебезпечні об’єкти, розпізнає їхній тип у річці та морі, маркує його. Далі рятувальники нейтралізують міну.

На конференції, звісно ж, говорили про екологічну катастрофу, спричинену підривом росіянами Каховської ГЕС.

Українські технології невпинно крокують вперед. Воєнні часи коригують відповідні напрями і змушують постійно вдосконалюватися. Науковці завжди мають розробки та ідеї для оборонного сектору України, покращення екосистеми, тим самим тримають українську економіку на плаву.

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