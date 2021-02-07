Під Харковом вночі спалили три автомобілі (ФОТО)

На Харківщині у селищі Пісочин невідомий спалив відразу три автомобілі, які стояли у дворі на вулиці Кушнарьова.
Інцидент стався 7 лютого близько 4.00. Правопорушник підпалив автомобіль Hyundai Tucson, але вогонь перекинувся на сусідні Buick Encore та MG 550. В результаті згоріли всі три автомобілі.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна). Слідчі встановлюють суму матеріального збитку.
Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Зараз правоохоронці встановлюють особу причетного та обставини події.
ДТП на Тернопільщині
В Тернопільській області сталася ДТП внаслідок якої постраждали семеро дорослих та двоє дітей. Інцидент стався через важку погоджу ситуацію.
Шість потерпілих отримали легкі тілесні ушкодження, а один з неповнолітніх – 13-річний хлопець, черепно-мозкову травму важкого ступеня. Їх госпіталізували.
Фото: Нацполіція