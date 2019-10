В Осло оголосили ім’я лауреата Нобелівської премії миру за 2019 рік. Ним став прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі.

Нагороду він отримав за зусилля з вирішення прикордонного конфлікту з Еритреєю.

Як відомо, премія миру – передостання у нобелівському циклі і єдина, яку оголошують не у Стокгольмі, а в Осло.

Лауреатів в останній номінації – економіці – назвуть 14 жовтня.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019