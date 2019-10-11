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Нобелівську премію миру 2019 присудили прем’єру Ефіопії

В Осло оголосили лауреата Нобелівської премії миру 2019.

Нобелівську премію миру 2019 присудили прем’єру Ефіопії

В Осло оголосили ім’я лауреата Нобелівської премії миру за 2019 рік. Ним став прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі.

Нагороду він отримав за зусилля з вирішення прикордонного конфлікту з Еритреєю.

Як відомо, премія миру – передостання у нобелівському циклі і єдина, яку оголошують не у Стокгольмі, а в Осло.

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Лауреатів в останній номінації – економіці – назвуть 14 жовтня.

Нагадаємо, цього року Нобелівська премія з хімії дісталася за розробку літій-іонних батарей.

Фото: Unesco

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