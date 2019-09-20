Екскурсії озером Басів Кут на дракарі. У Рівному відтворили древній варязький човен

У Рівному відтворили точну дев’ятиметрову копію варязького човна. Тисячу років тому подібні ходили водами України. Рівненські ентузіасти-краєзнавці вирішили втілити таку ідею у життя, щоб привабити туристів.

Ідею виношували майже півроку і за три місяці таки втілили її в життя. Тепер під вітрилом дракара усіх охочих доторкнутися до історії запрошують на екскурсії місцевим озером Басів Кут.

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Дерев’яний човен варягів важить тонну і може вмістити 18 осіб. Щоб створити такого красеня знадобилося три місяці роботи.

Човен довгий та вузький, а відтак стрімкий. Робили його із сосни, покривали дьогтем – усе як за стародавніх часів. Технологіями тисячолітньої давнини поділилися норвежці.

Назвали човен-дракон дракар Гунгніром, що означає переможна зброя, яка завжди влучає у ціль та повертається до господаря.

Перше знайомство з водою довірили майстрам, які і робили човен. Випробування варязьке судно пройшло успішно.

Встановивши вітрила, тепер у човні щодня проводитимуть екскурсії озером Басів Кут. Можна повеслувати, вийти на протилежному березі, де розташоване давньоруське городище, і вкотре послухати про створення варязького човна.

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