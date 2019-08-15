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Акінак, золото і посуд: що розкопали у скіфському місті Гелон на Полтавщині

В Полтавській області на території літописного міста Гелон харківські археологи знайшли скіфське золото. Група дослідників відшукала коштовні прикраси, посуд та зброю, які більше двох тисячоліть пролежали в землі Більського городища. Це справжній подарунок археологам до професійного свята, яке в світі відзначають 15 серпня.

Стародавній грецький філософ називав його у літописах Гелоном, сучасники називають Більським городищем. З восьмого століття до нашої ери тут жили скіфи – давні пращури українців. Серед 10 тисяч населення тут були селяни, ремісники, але найвпливовішими були воїни-вершники.

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Саме тут вже п`ятий день поспіль під палючим сонцем працюють харківські археологи з університету Каразіна.

У жіночому похованні знайшли стародавній меч акінак. Одне з припущень, що тут у шостому столітті до нашої ери могла бути похована жінка-воїн. Є і жертовник, на якому приносили дари богам, посуд, кінська упряж. Та відомо точно, що жінка була із знаті, бо має прикраси з золота, виготовлене в Давній Греції.

У першу чергу досліджують невеликі кургани, бо з часом їх знищують оранкою.

Востаннє золото виявляли тут у 2017 році, та хоч вартість артефактів сягає кілька сотень тисяч або навіть мільйонів доларів, важливою є кожна знахідка, бо допомагає скласти історичну картину життя наших пращурів.

Нагадаємо, у Чернігові під час археологічних розкопок знайшли поховання дитини XII століття.

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