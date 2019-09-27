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Електронна система послуг в Україні: як працює та недоліки

Оформити субсидію і навіть не виходити з дому тепер можливо. Нині понад 130 послуг в Україні можна отримати онлайн на Єдиному державному порталі адмінпослуг. Процедура економить час та папір, а головне – усуває корупцію. Серед останніх новинок – сервіс один дотик, що дозволяє подати документи для призначення пенсії через інтернет.

Послуга діє вже два місяці, але популярністю не користується. У столиці, де офіційно зареєстровані майже 3 млн киян, нею скористалися лише 84 людини. Бо жодної інформаційної кампанії не було, та й електронний ключ мають одиниці.

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Найпопулярніша електронна державна послуга – оформлення допомоги при народженні дитини. Щоправда, скористатися нею, не виходячи з дому, вдається далеко не всім.

Та все ж досягнення таки є – реєстрація бізнесу, нерухомості, ФОПів, отримання довідок та виписок з державних реєстрів, сплата судового збору. Але роблять це повільно, часто бувають збої, і повністю усунути контакт з чиновниками досі не вдалося.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що накопичувальна пенсійна система в Україні не з’явиться в короткостроковій перспективі через відсутність необхідної інфраструктури.

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