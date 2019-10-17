Електрика з відходів: як працюють українські біогазові електростанції

В останні роки в Україні відбувається масштабне будівництво біогазових установок, зараз таких уже 20. Багато з них ще в процесі будівництва, але є й ті, які успішно працюють уже кілька років.

В аграрній країні, як наша, сировина для виробництва енергії з органіки буде завжди. Наприклад, на Київщині біогазова електростанція працює переважно на буряковому жомі. Його сюди везуть із сусідніх областей та місцевих господарств.

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Був час, коли жом не вартував нічого, тепер же його купують. Продають жом цукрозаводи від 10 до 100 грн за тонну. Також сюди везуть коров’ячий гній та курячий послід.

Автомобілі завозять сировину цілодобово. Далі все змішують, подрібнюють, роблять однорідну масу і природні бактерії починають бродити.

Потім газ від бродіння проходить до камери, згорає і запускає генератор, а вже той виробляє електроенергію і подає її в загальну електромережу. Найцінніша складова біогазу – метан.

Держава купує в станції енергію за зеленим тарифом. Нині за 1 мегават платить понад 4 тис. грн. Установка виробляє за добу 35 мегават електроенергії, яка коштує 150 тис. грн. Цього вистачає щоб забезпечити електрикою 3 тис. будинків. Такий бізнес перспективний, адже відходи є в будь-якому виробництві.

Наразі в Україні кілька десятків біогазових станцій, але це мізер порівняно з Німеччиною, там їх понад 10 тис. Однак за останні два роки і в нас почався справжній бум їх будівництва.

Нагадаємо, профільний комітет ВР підтримав законопроект про обмеження імпорту електроенергії з Росії.

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