Ціна мала впасти, але зросла. Ситуація на ринку електроенергії в Україні

Влада хоче побороти монополію на постачання електрики підприємствам. Адже після відкриття ринку електроенергії монополіст почав зловживати своїм становищем, навмисно завищуючи ціни чи створюючи штучний дефіцит електроенергії. Через це українські підприємства втрачають сотні мільйонів гривень.

Минулого тижня справу проти ДТЕК, основного постачальника електроенергії, порушив Антимонопольний комітет. Щоправда, у компанії звинувачення відкидають. Та збитки комунальних підприємств, електротранспортних, металургів свідчать – проблема є, і її треба вирішувати негайно.

Аульський водовід забезпечує питною водою Кам’янське, Дніпро та Верхньодніпровський район. Загалом це понад мільйон споживачів. Та останнім часом підприємство зазнає серйозних збитків, бо не завжди може купити достатньо електроенергії на ринку. Відколи він став вільним, поновилось таке поняття, як дефіцит.

Тепер енергію треба купувати наперед. А зробити це за чималих боргів споживачів практично нереально. Тож підприємство – на межі виживання.

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Про кричущу ситуацію говорять і в Асоціації водоканалів. Ціна на електрику, за логікою вільного ринку, мала би впасти, та вона навпаки зросла, причому десь на чверть, а десь навіть на третину і більше. А тут ще й штучний дефіцит – особливо у час, коли люди користуються водою найбільше.

Представник президента в уряді і голова профільного комітету парламенту Андрій Герус запевняє: у всьому винен монополіст.

Раніше ціни й тарифи регулювала держава, як і обсяги виробництва електроенергії. Із відкриттям вільного енергоринку правила одноосібно диктує компанія ДТЕК, яка постачає на ринок 80% теплової електроенергії.

Аби не допустити хаосу на ринку і врятувати українську економіку, а відтак і всіх споживачів, влада розраховує на імпорт електрики. Її готова продавати Білорусь. Тривають перемовини зі Словаччиною. Проте це буде не більше відсотка від необхідних носіїв. Тому чекають на рішення Нацкомісії з регулювання тарифів і на розуміння ситуації самим монополістом.

До слова, Факти ICTV раніше писали про те, чому Україна купує електроенергію в Росії і чим це загрожує.

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