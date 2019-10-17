Профільний комітет ВР підтримав законопроект про обмеження імпорту електроенергії з Росії

Парламентський Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав законопроект, який обмежує імпорт електроенергії з Росії, але дозволяє купувати її в Білорусі.

Майже 4-годинне засідання було дуже бурхливим – депутати сперечалися навколо закупівлі електроенергії за кордоном, і зокрема у країни-агресорки. Зрештою, домовились, що в сесійну залу винесуть документ, який дозволить за потреби докупити необхідні кіловати в сусідній Білорусі, аби українська промисловість не страждала через дефіцит електроенергії.

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Ще одна новація – невеличке її здешевлення. Голова профільного комітету Андрій Герус наголошує, демонополізація ринку дуже складний процес, адже монополісти намагаються за будь-яку ціну законсервувати теперішню систему.

Таке рішення дасть змогу не лише здешевити електроенергію для споживачів, впевнений заступник голови Комітету з економічного розвитку Дмитро Кисилевський. Адже вартість кіловат напряму впливає і на ціни в крамницях. Бо здорожчання електроенергії через дії монополіста вже значно вплинули на житлово-комунальну і транспортну сфери, на металургію, пекарську галузь.

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