Евакуація поранених та загиблих. Навчання парамедиків у Десні

Вчасна допомога пораненим на полі бою – це порятунок життя наших бійців. Тож, у навчальному центрі Десна два роки тому відкрили сучасний навчальний центр тактичної медицини за натівськими стандартами. Тут проходять тримісячний курс парамедики з бойових частин. Займаються здебільшого в польових умовах максимально наближених до реальної війни.

В руках у Віталія димова шашка та вибухові пакети для зупинки групи – все має бути максимально реалістично. У результаті нападу у групі відразу четверо важкопоранених. Під вогнем курсанти оглядають людей та надають першу допомогу.

Далі ключовий етап – швидко залишити місце обстрілу та визначити приблизний маршрут евакуації поранених. При цьому слід враховувати, що ворог вже виявив групу та може її переслідувати.

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Лише заховавшись серед лісу, курсанти мають кілька хвилин детальніше оглянути поранених та зафіксувати їх на спеціальних ношах. Адже скільки триватиме вправа – невідомо.

Серед курсантів левова частина бойових медиків. Та навіть попри досвід передової, навчальна евакуація поранених дається не просто, їх кількість постійно зростає.

За легендою до курсантів надходить дані розвідки – по їхньому квадрату ворог готує артилерійських обстріл.

Керівник навчань переконаний – знання набуті в Десні стануть в нагоді в бойових частинах, однак, краще б таких ситуацій не було ніколи.

До слова, Факти ICTV раніше писали про те, як на Рівненському полігоні проходять командно-штабні навчання Козацька воля-2019.

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