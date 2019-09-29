На Закарпатті пройшли масштабні навчання територіальної оборони

На Закарпатті відбулися масштабні навчання підрозділів територіальної оборони. Вишкіл протягом 10 днів пройшли понад 2 тис. військовослужбовців та резервістів. Досвідом з ними ділилися сертифіковані інструктори, які отримали підготовку за стандартами НАТО. Мета навчань – підвищити рівень боєздатності, аби у разі чого стати на захист території і дати гідну відсіч ворогу.

Такий масштабний вишкіл на Закарпатті відбувся уперше. Учасники відточували бойову стрільбу на полігонах та відпрацьовували практичні дії на реальних об’єктах.

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Навчилися резервісти охороняти стратегічні об’єкти, знаходити і знищувати ворожі диверсійні групи. Також пройшли вишкіл із інженерної, вогневої і тактичної підготовки. Навчилися розгортати блок-пости, нести на них службу та охороняти кордон.

З усіма резервістами працюють сертифіковані інструктори. Вони готувалися за стандартами НАТО і є учасниками АТО.

До навчань залучили строковиків, контрактників та навіть тих, хто не служив. У житті вони – вчителі, водії, очільники сіл та заробітчани.

Вік учасників від 18 до 60 років. Частина на навчання прийшла з власної волі, зброю до рук взяли й дівчата.

У разі оголошення військового стану вони готові одразу брати зброю до рук та йти першими обороняти державні кордони та стратегічно важливі об’єкти.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні стартує черговий осінній призов на строкову службу в Збройні сили України та інші силові структури.

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