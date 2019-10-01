На Рівненському полігоні проходять командно-штабні навчання Козацька воля-2019

Чотири тисячі резервістів уперше разом наступали на ворожі позиції. У рамках загальноукраїнських навчань Козацька воля на Рівненському полігоні, дві бригади оперативного резерву показали все, чого навчилися за місяць військових зборів. Адже це чоловіки, більшість із яких не служили в армії, а дехто взагалі раніше не тримав у руках зброю.

На умовному полі бою – бійці йдуть у наступ, щоб захопити ворожі позиції. Так і вдень, і вночі тривають бригадні тактичні навчання за участю резервістів.

Резервісти другої черги – це військовозобов’язані, більшість із яких не служили у війську і не воювали. Тут впродовж місяця їх навчили стріляти, тримати оборону та атакувати. З ними працювали інструктори, які пройшли підготовку за стандартами НАТО в межах програми Орбітал.

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Завдання учасників навчань – подолати водойму в екстремальних умовах швидко і без втрат.

Керівництво навчань результатами резервістів задоволені. Хоча для частини це був перший умовно-бойовий досвід, та із завданнями впоралися. Тепер у разі потреби – вони стануть на захист нашої держави.

Ці дві бригади корпусу резерву відпрацьовують завдання в рамках командно-штабних навчань Козацька воля-2019, що відбуваються по всій країні. Загалом у них задіяли понад 10 тис. військовослужбовців різних родів військ – піхоту, авіацію і флот.

До слова, на Закарпатті пройшли масштабні навчання територіальної оборони.

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