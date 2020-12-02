Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд вирішує, що далі робити з епідеміологічною ситуацією, вводити повний локдаун на три тижні чи повертатися до так званого адаптивного карантину; в Україні одужало від коронавірусу більше людей ніж захворіло; Британія дала дозвіл на використання вакцини від коронавірусу; вперше за 44 роки Земля може отримати ґрунт із Місяця.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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