Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні за добу виявили ще 154 хворих на коронавірус; 20 українських медиків вилетіли до Італії допомагати боротися з коронавірусом та переймати досвід; Київ встановить на вулицях камери за 65 млн грн, які розпізнаватимуть температуру тіла; як пережити карантин без наслідків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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