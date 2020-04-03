Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зростає кількість хворих і смертей від коронавірусу; Кабмін оприлюднив нові правила карантину, які діятимуть з 6 квітня; у світі вже 1 млн людей з коронавірусом, за темпами хвороби лідирують США та Іспанія; з аптек зникли життєво важливі ліки для людей з ревматизмом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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