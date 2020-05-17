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Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні поменшало нових випадків зараження коронавірусом – за добу 433 людини; бойовики на фронті стріляють уже від самого ранку – під Авдіївкою пораненого одного нашого військового; кому карантин, а кому безпечні розваги – попри обмеження, в одному зі столичних  ресторанів влаштували масштабну вечірку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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